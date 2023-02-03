Начальник кузбасского Роспотребнадзора подозревается в получении взятки

Начальник кузбасского Роспотребнадзора подозревается в получении взятки
03 Фев 2023, 09:31

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгений Окс задержан по подозрению в получении взятки.

«Глава управления подозревается в получении взятки, он был задержан не сегодня. Ранее не сообщалось о задержании в интересах следствия», — сказал «Интерфаксу» источник.

Евгений Окс был назначен на должность руководителя регионального управления Роспотребнадзора в 2012 году.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Вся фракция «ЕР» в горсовете Новосибирска набрала на выборах вдвое меньше мэра
Антон Картавин
Полномочия отменить выборы мэра Новосибирска у законодательного собрания есть. Но легитимность этого решения будет крайне сомнительна.
Последние материалы
03 Фев, 13:20
Главу района в Новосибирской области заподозрили в получении взятки трубами
03 Фев, 12:52
Борца с угольными разрезами оштрафовали в Кузбассе на 300 рублей
03 Фев, 11:25
Уголовное дело завели в отношении главы красноярского правительства
03 Фев, 09:54
Поставки сибирского угля в Азию через порты юга и северо-запада находятся на грани рентабельности
03 Фев, 09:31
Начальник кузбасского Роспотребнадзора подозревается в получении взятки
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования