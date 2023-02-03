Начальник кузбасского Роспотребнадзора подозревается в получении взятки

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгений Окс задержан по подозрению в получении взятки.

«Глава управления подозревается в получении взятки, он был задержан не сегодня. Ранее не сообщалось о задержании в интересах следствия», — сказал «Интерфаксу» источник.



Евгений Окс был назначен на должность руководителя регионального управления Роспотребнадзора в 2012 году.