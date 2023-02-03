Поставки сибирского угля в Азию через порты юга и северо-запада находятся на грани рентабельности

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Угледобыча в Сибири в конце 2022-го - начале 2023 года продолжала зависеть от действий антироссийских санкций и ограничений в логистике. Поставки в Азию через порты юга и северо-запада уже находятся на грани рентабельности. Однако компании продолжают экспорт.

Состояние угледобывающей отрасли Сибири определяется действием антироссийских санкций и ограниченными возможностями по транспортировке, следует из доклада Центробанка. Ослабление Евросоюзом ограничений на транспортировку российского угля позволило нарастить объемы добычи и экспорта.



Евросоюз разрешил европейским компаниям доставку, финансирование и страхование угля, экспортируемого из РФ за пределы Евросоюза в качестве мер по борьбе с энергетическим и продовольственным кризисом.

Декабрьская добыча увеличилась на 7% относительно ноября, экспорт угля из Кузбасса в декабре вырос на 2%. Положительно на отрасли сказался рост внутреннего потребления — поставки энергетикам выросли на четверть.

«По мнению представителей сибирского угольного бизнеса, одной из основных проблем становится рост издержек при экспорте угля на азиатские рынки — увеличились расходы на фрахт судов, услуги страхования, выросли железнодорожные тарифы. Поставки в Азию через порты юга и северо-запада уже находятся на грани рентабельности. Но компании продолжают экспорт, чтобы не сорвать сроки контрактов, не потерять новых клиентов», — отмечается в комментарии.

В 2021-первой половине 2022 года благодаря высоким ценам на уголь крупные производители накопили резервы, что пока позволяет радикально не сокращать производственную программу.