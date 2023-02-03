Главу района в Новосибирской области заподозрили в получении взятки трубами

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Уголовное дело возбуждено в отношении главы Чановского района Новосибирской области Виктора Губера. Ему инкриминируют получение взятки.

Речь в деле идет о расчетах за реконструкцию насосно-фильтровальной станции в Чановском районе. В 2018 году администрация Озеро-Карачинского сельсовета заключила договор с коммерческой компанией на общую сумму более 157 млн рублей. Работы были выполнены, но муниципалитет остался должен подрядчику около 3,5 млн рублей, пишет НГС.



В 2020 году Губер получил от предпринимателей 20 пятиметровых полипропиленовых труб общей стоимостью около 13 тыс. рублей. После этого глава района перевел 3,5 млн рублей из бюджета района в бюджет Озеро-Карачинского сельсовета на коммунальные нужды, деньги были перенаправлены на погашение долга.

В деле фигурирует компания «Абсолют», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. У нее было 5 госконтрактов на сумму более 444 млн рублей, уточняет издание.