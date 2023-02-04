S7 возобновит ежедневные утренние рейсы «Кемерово-Москва»

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Новосибирская авиакомпания S7 возобновит регулярные перелеты из Кемерова в Москву. В конце декабря лоукостер «Победа» отказался летать из Кузбасса в столицу из-за санкций и финансовой политики местного аэропорта.

S7 с апреля вернется к выполнению ежедневных рейсов «Кемерово-Москва», сообщил гендиректор кемеровского аэропорта Николай Тарануха. Сейчас компания летает пять раз в неделю (без вторников и четвергов).

«Ситуация у авиакомпаний очень непростая, наша отрасль — одна из самых пострадавших от санкций недружественных, все знаете историю с регистрацией самолётов и с запретом на их обслуживание, — напомнил Тарануха. — Соответственно, самолеты берегут и стараются летать только там, где они совсем полные, поэтому в зимний период много рейсов отменили, и не только в Кемерово. [Авиакомпании] берегут ресурсы. Летать параллельно сразу трем-четырем авиакомпаниям [по одному маршруту] зиму достаточно тяжело, меньше стали конкурировать, больше беречь самолеты».



Сейчас билет из Кемерова до Москвы у S7 стоит 11−15 тыс. рублей

С 31 декабря лоукостер «Победа» прекратил полеты из Кемерова в Москву «в связи с санкциями и несогласием с финансовой политикой кемеровского аэропорта», говорил замгубернатора Кузбасса по промышленности Андрей Панов.