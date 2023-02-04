Мужчины избили шестиклассника у новосибирской школы
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Взрослые избили школьника в Новосибирске. Он попал в больницу.
Двое мужчин могли избить 12-летнего ученика шестого класса у школы №212. Об этом сообщил паблик «Горский микрорайон Новосибирск».
«В связи с полученными травмами мальчик находится в больнице, — утверждается в посте. —
Пострадавший ребенок, имеет врожденный порок сердца, дважды оперированный».
Мать ребенка подала заявление в полицию.
UPD: «Полицейские выдали законному представителю несовершеннолетнего направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших противоправное деяние».
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