Житель Тувы закрыл дома двухлетнего сына во время морозов и ушел пить
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Двухлетний мальчик пострадал от переохлаждения в Туве. Отец мог оставить его в доме, чтобы пойти напиться с односельчанами.
39-летний житель села Тоора-Хем предстанет перед судом по делу об оставлении в опасности маленького ребенка (ст. 125 УК). Об этом сообщили в СК РФ по Туве.
«По версии следствия, обвиняемый, находясь в квартире по месту проживания с двухлетним сыном, подтопив печь небольшим количеством дров, вышел из дома, заперев дверь, ушел на длительное время и распивал спиртные напитки с односельчанами. При этом обвиняемый оставил малолетнего сына в квартире без необходимой помощи, воды, пищи, в неблагоприятном температурном режиме», — рассказали в ведомстве.
Ребенка нашли сотрудники полиции с признаками переохлаждения. Его увезли в больницу, где оказали необходимую помощь.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы переданы в суд.
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