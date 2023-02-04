Житель Тувы закрыл дома двухлетнего сына во время морозов и ушел пить

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Житель Тувы закрыл дома двухлетнего сына во время морозов и ушел пить
04 Фев 2023, 07:32

Двухлетний мальчик пострадал от переохлаждения в Туве. Отец мог оставить его в доме, чтобы пойти напиться с односельчанами.

39-летний житель села Тоора-Хем предстанет перед судом по делу об оставлении в опасности маленького ребенка (ст. 125 УК). Об этом сообщили в СК РФ по Туве.

«По версии следствия, обвиняемый, находясь в квартире по месту проживания с двухлетним сыном, подтопив печь небольшим количеством дров, вышел из дома, заперев дверь, ушел на длительное время и распивал спиртные напитки с односельчанами. При этом обвиняемый оставил малолетнего сына в квартире без необходимой помощи, воды, пищи, в неблагоприятном температурном режиме», — рассказали в ведомстве.

Ребенка нашли сотрудники полиции с признаками переохлаждения. Его увезли в больницу, где оказали необходимую помощь.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы переданы в суд.


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