Источники: обещавший поехать на «спецоперацию» новосибирский депутат Госдумы сошел с эшелона и улетел в Москву

© vk.com/club178188874. Дмитрий Савельев (слева)

Новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев («Единая Россия») мог сойти с эшелона добровольческого батальона «Вега», отправившегося на «спецоперацию». Ранее он подавал заявление на отправку в зону боевых действиях.

Дмитрий Савельев ехал в поезде вместе с батальоном «Вега» из Новосибирска в «зону СВО», но вышел в Чанах на территории Новосибирской области, рассказали Тайге.инфо несколько источников, в том числе в региональном заксобрании.

«[Савельев] доехал [из Чанов] до Омска на машине и вылетел в Москву», — отметил один из них.

Собеседники предположили, что единоросс мог намеренно вылететь из Омска, а не из Новосибирска, чтобы о поступке стало известно не сразу.

На сообщение Тайги.инфо в телеграме Савельев не ответил. На его странице во «ВКонтакте» последняя запись датирована 12 января.

При этом в конце декабря 2022 года некоторые Савельев решил присоединиться к добровольческому батальону «Вега», говорил его создатель и командир, первый вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров. Информацию об этом также публиковали провластные телеграм-каналы.

О том, что Савельев уже фактически вошел в состав «Веги», в начале января писало отделение «Единой России» в Мошковском районе области.

На момент публикации не удалось уточнить, находится ли сейчас Савельев в зоне «спецоперации». «Савельев мог улететь по срочным делам или просто избежать потери времени, чтобы не трястись в вагоне [с другими членами батальона]», — предположил один из источников.

Помимо Панфёрова в составе «Веги» в зону спецоперации также отправился вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко. Кроме того, другой зампред совета Евгений Лебедев утверждал, что тоже поехал на «спецоперацию», но он не уточнял, где именно и в качестве кого там будет и будет ли участвовать в боевых действиях. Лебедева связывают как раз с группой влияния Дмитрия Савельева и интересами застройщика «Расцветай» в горсовете Новосибирска.

