Кузбасские сироты ушли из приемной семьи, где над ними издевались
04 Фев 2023, 09:47
Приемного отца признали виновным в истязании сирот в Кемеровской области. Он получил условный срок.
11-летний мальчик вместе с младшей сестрой жили у 49-летнего опекуна в одном из районов Кузбасса. Но в 2022 году они вернулись в детский дом, где рассказали, что мужчина систематически избивал мальчика руками и различными предметами, сообщили в СК РФ по региону.
«Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Дети изъяты из приемной семьи и помещены в социальное учреждение», — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено по пункту «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Суд приговорил обвиняемого к 3 годам условно.
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