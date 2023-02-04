Красноярское правительство отрицает отставку губернатора Усса
© krskstate.ru. Александр Усс (справа)
Александр Усс продолжает работать в должности красноярского губернатора, заявил его заместитель. Ранее федеральный телеграм-канал сообщил, что Кремль подобрал нового кандидата на пост.
«Всем, кто с утра перечитал телеграмм-каналов хочется ответить фразой из мультфильма „Малыш и Карлсон“: „Спокойствие, только спокойствие!“. Губернатор Красноярского края Александр Усс находится в Красноярске, работает по плану», — написал в своем телеграм-канале первый вице-губернатор, глава администрации Усса Сергей Пономаренко.
Ранее федеральный канал Brief со ссылкой на неназванные источники сообщил, что министр природных
Александр Усс избран губернатором от «Единой России» в 2018 году. В 2023-м запланированы новые выборы.
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