Красноярское правительство отрицает отставку губернатора Усса

© krskstate.ru. Александр Усс (справа)
Красноярское правительство отрицает отставку губернатора Усса
04 Фев 2023, 10:54

Александр Усс продолжает работать в должности красноярского губернатора, заявил его заместитель. Ранее федеральный телеграм-канал сообщил, что Кремль подобрал нового кандидата на пост.

«Всем, кто с утра перечитал телеграмм-каналов хочется ответить фразой из мультфильма „Малыш и Карлсон“: „Спокойствие, только спокойствие!“. Губернатор Красноярского края Александр Усс находится в Красноярске, работает по плану», — написал в своем телеграм-канале первый вице-губернатор, глава администрации Усса Сергей Пономаренко.

Ранее федеральный канал Brief со ссылкой на неназванные источники сообщил, что министр природных ресурсов Р Ф Александр Козлов станет губернатором Красноярского края. «Решение об отставке Усса принято», — говорилось в публикации.

Александр Усс избран губернатором от «Единой России» в 2018 году. В 2023-м запланированы новые выборы.


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