Пятимесячный младенец погиб при пожаре в Бурятии
© t.me/gochs03
Частный жилой дом сгорел в селе Тарбагатай в Бурятии. В ходе тушения обнаружен погибшим ребенок 2022 года рождения. Возгорание могло произойти при растопке печи старшим ребенком.
Сообщение о возгорании в частном доме в селе Тарбагатай поступило вечером 4 февраля. В момент пожара в доме находились дети, они сообщили об огне соседям, и те вызвали пожарных.
«На момент прибытия огнеборцев одноэтажный брусовой дом был полностью охвачен огнем изнутри, — сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. — После ликвидации возгорания пожарным в доме было обнаружено тело пятимесячного ребенка».
В результате пожара дом полностью уничтожен. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при растопке печи — один из детей использовал легко воспламеняющуюся жидкость.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo