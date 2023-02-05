Пятимесячный младенец погиб при пожаре в Бурятии

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Частный жилой дом сгорел в селе Тарбагатай в Бурятии. В ходе тушения обнаружен погибшим ребенок 2022 года рождения. Возгорание могло произойти при растопке печи старшим ребенком.

Сообщение о возгорании в частном доме в селе Тарбагатай поступило вечером 4 февраля. В момент пожара в доме находились дети, они сообщили об огне соседям, и те вызвали пожарных.



«На момент прибытия огнеборцев одноэтажный брусовой дом был полностью охвачен огнем изнутри, — сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. — После ликвидации возгорания пожарным в доме было обнаружено тело пятимесячного ребенка».

В результате пожара дом полностью уничтожен. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при растопке печи — один из детей использовал легко воспламеняющуюся жидкость.