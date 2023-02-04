Новосибирская область серьезно сократила объемы производства в сфере обращения с отходами

© Тайга.инфо
Новосибирская область серьезно сократила объемы производства в сфере обращения с отходами
04 Фев 2023, 09:15

В 2022 году индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 100,3% к уровню 2021 года. Увеличение объемов производства зафиксировано в энергетике и добыче полезных ископаемых, наибольшее падение — в сфере обращения с отходами.

Как сообщает Новосибирскстат, отрасли, связанные с обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха выросли на 12,3%, с добычей полезных ископаемых — на 2,9%, обрабатывающие производства — на 1,8%.

Снижение объемов производства произошло в обрабатывающих производствах — на 0,7%, в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений — на 21%.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Источники рассказали, как губернатор предлагал мэру Новосибирска поддержать его на выборах Источники рассказали, как губернатор предлагал мэру Новосибирска поддержать его на выборах
Последние материалы
05 Фев, 08:30
Еще один житель Новосибирской области погиб на «спецоперации»
05 Фев, 06:00
Вырубка соснового бора под застройку началась в Нижней Ельцовке
05 Фев, 05:05
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 337
05 Фев, 05:00
Пятимесячный младенец погиб при пожаре в Бурятии
05 Фев, 04:53
Житель Забайкалья вымогал интимные видео у детей
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования