Новосибирская область серьезно сократила объемы производства в сфере обращения с отходами

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В 2022 году индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 100,3% к уровню 2021 года. Увеличение объемов производства зафиксировано в энергетике и добыче полезных ископаемых, наибольшее падение — в сфере обращения с отходами.

Как сообщает Новосибирскстат, отрасли, связанные с обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха выросли на 12,3%, с добычей полезных ископаемых — на 2,9%, обрабатывающие производства — на 1,8%.



Снижение объемов производства произошло в обрабатывающих производствах — на 0,7%, в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений — на 21%.