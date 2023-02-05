Житель Забайкалья вымогал интимные видео у детей

© pixabay.com
Житель Забайкалья вымогал интимные видео у детей
05 Фев 2023, 04:53

Житель Забайкалья осужден за вымогательство интимных фото и видео у девочек-подростков в соцсетях. Ему дали 15-летний срок.

30-летний житель Забайкалья признан виновным в двух фактах насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста — п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

По данным забайкальского СК, в 2021 году мужчина через социальные сети знакомился с девочками, не достигшими 14-летнего возраста. «Он входил в доверие к девочкам, узнавал данные об их образе жизни, знакомых, родственниках, а затем требовал потерпевших посылать ему фото и видео интимного содержания, — сообщили в ведомстве. — Опасаясь подсудимого, две 13-летние потерпевшие выполняли требования».

Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.


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Житель Забайкалья вымогал интимные видео у детей
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