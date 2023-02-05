Сибирские металлурги допускают сокращение производства в 2023 году

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Сибирские производители промышленных металлов закончили 2022 год без потерь в производстве и инвестициях, сообщается в докладе ЦБ. Однако в 2023 году они допускают сокращение производства.

В своем докладе о региональной экономике ЦБ отчитался о развитии цветной металлургии в СФО.



По данным специалистов, металлурги в 2022 году сохранили рынки сбыта и нарастили выпуск своей продукции.

«В то же время из-за формирования мирового профицита промышленных металлов и отказа отдельных европейских компаний от закупок металлопродукции из России сибирские производители допускают сокращение производства в 2023 году (по отдельным позициям — до 10%)», — отмечается в докладе.

При этом в 2022 году производители промышленных металлов обеспечили финансирование всех ключевых инвестпроектов.