Сибирские металлурги допускают сокращение производства в 2023 году

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Сибирские металлурги допускают сокращение производства в 2023 году
05 Фев 2023, 14:40

Сибирские производители промышленных металлов закончили 2022 год без потерь в производстве и инвестициях, сообщается в докладе ЦБ. Однако в 2023 году они допускают сокращение производства.

В своем докладе о региональной экономике ЦБ отчитался о развитии цветной металлургии в СФО.

По данным специалистов, металлурги в 2022 году сохранили рынки сбыта и нарастили выпуск своей продукции.

«В то же время из-за формирования мирового профицита промышленных металлов и отказа отдельных европейских компаний от закупок металлопродукции из России сибирские производители допускают сокращение производства в 2023 году (по отдельным позициям — до 10%)», — отмечается в докладе.

При этом в 2022 году производители промышленных металлов обеспечили финансирование всех ключевых инвестпроектов.


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