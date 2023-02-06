Глава Тувы потребовал проверить данные о том, что мобилизованных жителей республики угрожали убить солдаты ДНР

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Военнослужащие, представившиеся мобилизованными из Тувы, рассказали об издевательствах со стороны «народной милиции» ДНР. Глава республики потребовал от руководства территории проверить «вопиющий случай, дискредитирующий положение мобилизованных».

«Получил видеосообщение от наших мобилизованных, находящихся в Донецкой Народной Республике. Готовлю подробное обращение к руководству министерства обороны России, — говорится в телеграм-канале главы Тувы Владислава Ховалыга. — <…> Созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко. Попросил его проверить законность действий народной милиции, упоминаемой в видеосообщениях. В срочном порядке направляю в Донецкую Народную Республику своих представителей для непосредственного разбирательства на месте».

Читатели прислали Тайге.инфо запись обращения военнослужащих из Тувы, о котором написал Ховалыг. Оно на тувинском, но источник видео также предоставил перевод слов мобилизованных.

Военнослужащие рассказали, что после начала мобилизации их отправили на три месяца в Новосибирск, но они считают, что должной подготовки так и не получили. Начальство сказало, что они будут в «комендантстком батальоне», но в конце декабря они оказались в Донецке, затем их отправили на «линию соприкосновения». Мобилизованные также рассказали о проблемах с военными документами, из-за которых раненых якобы отказывались принимать в госпиталях, но подчеркнули, что «не отказываются от СВО».

«4 февраля 2023 года к нам пришли военные ДНР. Они стреляли в нас автоматами, заставляли отжиматься, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем, говорили, что мы относимся к ДНР», — говорится мужчина на видео.



Мобилизованные утверждают, что их избили сотрудники «военной полиции», и теперь они «не считаются солдатами РФ». Они обратились к главе Тувы Владиславу Ховалыгу, вице-спикеру Госдумы Шолбану Кара-оолу, министру оборону Сергею Шойгу и президенту РФ Владимиру Путину.

Также читатели прислали Тайге.инфо короткую видеозапись, сделанную, вероятно, во время предполагаемого избиения со стороны «милиции ДНР». На ней несколько человек с автоматами валят на снег другого военнослужащего и матерятся на других. Кроме того, источник предоставил аудиозапись, на которой, как утверждается, говорит человек из «народной милиции» по кличке Батя. «Российская газета» называла мужчину с таким позывным «подполковником Вячеславом Губиным».

На записи человек, названный «Батей», рассказывает, как в 2014—2015 годах «укропов <…> в карьер сбросили, а потом за своих принялись» — тех, «которые не слушались офицеров». «Товарищ генерал очень слезно просил меня, зная мой характер, когда я сюда к вам поехал: „Бать, пожалуйста, не убивай их. Все они родственники Шойгу. Сейчас ты их замочишь, а мамы и папы начнут наяривать дяде Шойгу“». На этом запись обрывается.

Голос на предоставленной Тайге.инфо записи очень похож на голос «Бати» из сюжета «Российской газеты».

«Со всей страны в рамках частичной мобилизации отцы, мужья, сыновья отправились защищать Отечество, выполнять задачи специальной военной операции, — говорится в заявлении Владислава Ховалыга. — Это вопиющий случай, дискредитирующий положение мобилизованных».



Экс-глава Тувы, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол также отреагировал на обращение. Он заявил, что прерывает командировку в Сибирь и вылетает на место для выяснения обстоятельств.