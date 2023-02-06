Новосибирский губернатор захотел ограничить движение грузовиков

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Новосибирский губернатор задумался над ограничением движения грузовиков по улицам. Он обратил внимание на фуры с зерном.

В Новосибирске следует ввести режим ограничений для движения большегрузов, считает губернатор Андрей Травников («Единая Россия»). По его словам, меру уже применяли во время пандемии коронавируса в 2020 году.

«Yесколько недель назад, в пятницу вечером, еду по Большевистской улице и вижу, как через пробки продираются два КАМАЗа-зерновоза с прицепами. Явно едут на мелькомбинат. То, что наши аграрии везут реализовывать и перерабатывать зерно, это конечно хорошо, но почему именно в пятницу в 17:00 — это вызывает вопросы, — отметил Травников. — Я думаю, что есть и другие предприятия, которым необязательно доставлять свои грузы фурами или прицепами именно час пик в Новосибирске».

Новосибирский мелькомбинат №1, который находится на Большевистской, принадлежит крупнейшему мукомольному холдингу Сибири — «Беляевская» кузбасского предпринимателя Сергея Беляева. Группа компаний объединяет более 20 предприятий в Новосибирской области, Алтайском крае и Кузбассе.