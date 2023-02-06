Худрука новосибирского «Первого театра» убрали с должности

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Худрука новосибирского «Первого театра» убрали с должности
06 Фев 2023, 10:03

Павел Южаков лишился должности художественного руководителя новосибирского «Первого театра». Ранее там убрали директора и отменили одну из постановок после доноса.

Главный режиссер «Первого театра» Павел Южаков уволен по собственному желанию, сообщили в пресс-службе театра 6 февраля.

«Павел Южаков оставил пост художественного руководителя МДТ „Первый театр“ по собственному желанию, так как решил сделать упор на своей преподавательской деятельности в НГТИ [театральном институте], — цитирует заявление театра „Новая Сибирь“. — Тем не менее наше сотрудничество в творческой деятельности продолжится».

При этом в театральных кругах говорят, что речь может идти именно о вынужденном заявлении на увольнение по инициативе театра, который в марте 2022 году возглавил Михаил Дробышев вместо уволенной без объяснения причин Юлии Чуриловой.

Южаков был создателем «Первого театра» и его бессменным худруком с 2008 года. В беседе с НГС Южаков отказался комментировать ситуацию, заметив, что «это могут использовать против него».

В ноябре 2022 года «Первый театр» отменил детский спектакль «Принцесса и Людоед», на который неизвестные написали донос в министерство культуры. Учреждение под руководством Дробышева утверждало, что «постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей».


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