СК прекратил дело научрука новосибирского Института лазерной физики

© sbras.ru. Сергей Багаев
СК прекратил дело научрука новосибирского Института лазерной физики
06 Фев 2023, 10:57

Уголовное дело в отношении академика РАН Сергея Багаева прекращено. Он работает научным руководителем новосибирского Института лазерной физики.

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении 81-летнего научного руководителя Института лазерной физики СО РАН Сергея Багаева, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Геннадия Шишебарова.

Дело прекращено из-за отсутствия состав преступления. Багаеву разъяснено право на реабилитацию.

Сергей Багаев стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в феврале 2022 года. Ему грозило до 10 лет колонии.

Ученому вменяли контракт на 2 млн рублей, который был заключен институтом со своей же «дочкой» — межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр». Эту компанию и возглавляет Багаев, который некоторое время был директором Института лазерной физики.

По версии следствия, речь шла о работах по сборке и наладке оптических систем лазера. Однако контракт мог быть фиктивным, поскольку работы выполнялись сотрудниками института, говорили источники. Изначало дело из-за этого контракта было возбуждено в отношении директора института Алексея Тайченачева (ст. 1 ст. 285 УК). Ему вменяли распоряжение о выплате 75-процентной надбавки к окладу за работу с гостайной первой формы допуска (сведения особой важности) академику Багаеву.

По версии следствия, Тайченачев якобы «хотел заручиться поддержкой» Багаева и выплатил ему лишние 418,43 тыс. рублей, потому что его должность не предусматривает доступа к гостайне. Сейчас дело Тайченачева рассматривает Советский районный суд Новосибирска.


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