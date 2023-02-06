СК начал проверку из-за невыплаты денег ангарским хоккеистам

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Игроки ангарского хоккейного клуба «Ермак» не получают зарплату с осени 2022 года. Следственный комитет начал проверку.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о том, что игрокам хоккейного клуба „Ермак“ с октября 2022 года не выплачивают заработную плату и иные выплаты. <…> Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК (невыплата заработной платы)», — сообщили в СК РФ по Иркутской области 6 фераля.



При этом власти Ангарска планирует выделить команде 15 млн рублей для участия в играх Всероссийской хоккейной лиги и на зарплату, отметил в телеграме местный депутат Андрей Болгов. Внеочередное заседание бюджетной комиссии запланировано на 8 февраля.

Первым о проблемах «Ермака» писал сам клуб еще в начале декабря, когда из-за отсутствия денег ушел главный тренер команды Евгений Зиновьев.

«Команда два с половиной месяца не получает зарплату. Сами понимаете, какое может быть настроение у ребят», — говорил Зиновьев сразу после увольнения.

Но силовики объявили о проверке лишь после февральской новости «Спорт-Экспресса». Прокуратура также начала собственную проверку.

АНО «Хоккейный клуб „Ермак“», по данным сервиса «Контур.Фокус», владели Александр Быков и Николай Горбачёв. Первый — это известный ангарский девелопер. Второй был основателем сети ювелирных магазинов и меценатом, но он скоропостижно скончался в 2020 году.