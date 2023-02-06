Омская пенсионерка зарезала сына, который мешал ей спать
06 Фев 2023, 13:50
Пенсионерку из Омска подозревают в убийстве собственного сына. Следствие хочет арестовать женщину.
Тело 41-летнего мужчины нашли в одной из квартир в доме на улице Химиков в Омске. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.
«По версии следствия, к преступлению причастна 60-летняя мать потерпевшего. Подозреваемая задержана, - рассказали в ведомстве. — <…> После совместного распития спиртного подозреваемая из личных неприязненных отношений ударила ножом потерпевшего, который мешал ей спать».
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Следствие будет просить суд арестовать женщину.
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