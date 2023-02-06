Омская пенсионерка зарезала сына, который мешал ей спать

Пенсионерку из Омска подозревают в убийстве собственного сына. Следствие хочет арестовать женщину.

Тело 41-летнего мужчины нашли в одной из квартир в доме на улице Химиков в Омске. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

«По версии следствия, к преступлению причастна 60-летняя мать потерпевшего. Подозреваемая задержана, - рассказали в ведомстве. — <…> После совместного распития спиртного подозреваемая из личных неприязненных отношений ударила ножом потерпевшего, который мешал ей спать».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Следствие будет просить суд арестовать женщину.