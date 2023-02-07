Экс-главред «БлогСочи» заявил об избиении в иркутской колонии

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Бывшего главного редактора издания «БлогСочи» Александра Валова избили в иркутской колонии, рассказал адвокат. После этого его перевели в другую колонию якобы на лечение.

Александр Валов сообщил, что его избили в ИК-14, заявил его адвокат Михаил Беньяш* в своем телеграм-канале.



«Я направил несколько жалоб и запрос в колонию по поводу предоставления документов его дисциплинарок. Сегодня пришел ответ, что он этапирован с личным делом в другую колонию „для прохождения лечения“, — отметил Беньяш. — И вот тут возникает вопрос: для прохождения лечения от чего?»

Из ответа администрации ИК-14 следует, что Валова перевели «на лечение» в колонию №6 в Иркутске.

Александра Валова признали виновным в том, что он якобы вымогал у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо 300 тыс. рублей в обмен на удаление с портала «БлогСочи» статьи о том, что Напсо принадлежит бассейн на сочинском общественном пляже. В декабре 2018 года Лазаревский районный суд Сочи приговорил Валова к 6 годам колонии и штрафу 700 тыс. рублей.

Во время процесса стало известно, что ФСБ прослушивает телефон Валова и читает его почту. В решении суда, разрешавшем силовикам прослушивать Валова, говорится, что тот является участником протестных акций и в его публичных высказываниях усматриваются признаки призывов к экстремистской деятельности.

В ИК-14 его под предлогом помещения в «безопасное место» содержали сначала в одиночной камере, а затем водворяли в штрафной изолятор и в камеру строгих условий содержания. Летом 2022 года строгие условия наконец-то заменили на общие. С самого начала блогер заявлял, что дело против него сфабриковано и носит заказной характер.