«Из 8 выпускников школы 2003 года 4 являются участниками СВО»: в Новосибирской области похоронили еще двух солдат

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В Сузунском районе Новосибирской области простились еще с двумя погибшими в ходе «спецоперации». Один из мужчин, имея отсрочку, пошел служить добровольцем.

О гибели земляков сообщила администрация Сузунского района.

Жители села Шигаево простились с Евгением Исаевым, который погиб на территории ЛНР. Мужчине было 36 лет, он работал заведующим столовой новосибирской школы № 4.

По словам классного руководителя Татьяны Герасимовой, Евгений Исаев выпускался из школы в 2003 году: из восьми выпускников школы того года четверо являются участниками «спецоперации».

Также в ходе «спецоперации» в ЛНР погиб Алексей Гец. Военный комиссар Сузунского района Василий Радаев рассказал, что при объявлении мобилизации мужчина, имея право на отсрочку, отказался от нее и добровольно пошел на службу.

Алексей Гец награжден орденом Мужества посмертно. Его похоронили в Сузуне.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 126−127.