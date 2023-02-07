Власти нашли основание для лишения «Экологии-Новосибирск» статуса мусорного регоператора

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Власти нашли основание для лишения «Экологии-Новосибирск» статуса мусорного регоператора
07 Фев 2023, 10:18

Комиссия министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области нашла основание для лишения ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с отходами.

Пока решение о лишении компании статуса не принято. Она выполняет свои функции, сообщил «Ъ-Сибирь» министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

UPD: Глава минприроды Новосибирской области Евгений Шестернин пояснил в телеграме, что оператор не предоставил в министерство жилищно-коммунального хозяйства банковскую гарантию.

«Банковская гарантия — ключевое условие соглашения между региональным оператором и правительством. Если банковской гарантии нет, „Экология-Новосибирск“ не имеет права собирать деньги за вывоз твердых коммунальных отходов», — написал он.

Компания должна будет исполнять обязанности регионального оператора до дня заключения договора с новой организацией. 

ООО «Экология-Новосибирск» стало единственным региональным оператором обращения с отходами по соглашению с министерством ЖКХ области в 2018 году. В январе 2023 года прокуратура заявила, что компания заключала контракты с подрядчиками на вывоз мусора, зная, что не будет их исполнять. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Экология-Новосибирск» подконтрольна группе «ВИС» Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

«Экология-Новосибирск» собирает деньги за сбор отходов с населения. Облправительство не стало расторгать соглашение с компанией, несмотря на мусорный коллапс в апреле 2022 года, начавшийся из-за забастовки перевозчиков, и просьб депутатов горсовета и заксобрания.


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