Шесть бывших юнармейцев из Забайкалья погибли на «спецоперации», двое пропали

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Шесть бывших юнармейцев из Забайкалья погибли на «спецоперации», двое пропали
07 Фев 2023, 11:00

Шесть бывших участников всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из Забайкальского края погибли в ходе «спецоперации». Еще двое числятся пропавшими без вести.

О гибели шести бывших юнармейцев из Забайкалья на «спецоперации» 7 февраля сообщила и.о. министра образования региона Татьяна Клименко во время отчета о работе, передает «Чита.ру»

Клименко добавила, что число действующих юнармейцев в Забайкалье к началу 2023 года выросло до 17,8 тыс. подростков.


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