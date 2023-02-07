Шесть бывших юнармейцев из Забайкалья погибли на «спецоперации», двое пропали

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Шесть бывших участников всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из Забайкальского края погибли в ходе «спецоперации». Еще двое числятся пропавшими без вести.

О гибели шести бывших юнармейцев из Забайкалья на «спецоперации» 7 февраля сообщила и.о. министра образования региона Татьяна Клименко во время отчета о работе, передает «Чита.ру»



Клименко добавила, что число действующих юнармейцев в Забайкалье к началу 2023 года выросло до 17,8 тыс. подростков.