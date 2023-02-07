Сотни семей, пострадавшие от наводнения в Забайкалье в 2021 году, до сих пор не получили жилье

© минстрой Забайкалья

Власти РФ до сих пор не предоставили компенсации за жилье сотням семей, пострадавшим от наводнения в регионе в 2021-2022 годах. Они доказывают право на выплаты в судах.

2367 семей пострадали от наводнений в Забайкалье в 2021—2022 годах — им нужны новые дома или капремонт прежнего жилья. Но многие из них до сих пор не получили выплат, следует из сообщения краевого правительства 7 февраля.

«На сегодня в стадии решения находится вопрос по обеспечению жильем и капитальным ремонтом 546 семей, пострадавших в наводнении 2021 года. При этом, документы по 336 семьям по поручению Минфина РФ проверяются управлением федерального казначейства по Забайкальскому краю, — признал и.о. министра строительства региона Алдар Бальжиров. — Задержка по выплатам связана с необходимостью доказывать свое право на получение компенсации в судах гражданами из-за проблем с документами. Кроме того, Минстроем края сформирован дополнительный список на 210 семей, которые полностью утратили жильё или домам которых требуется капитальный ремонт. Он проходит процедуру устранения замечаний».

Пока только 91 семья из пострадавших в 2022 году доказала право на выплаты через суд. Но и они до сих пор не получили компенсации на общую сумму 144 млн рублей.

Всего, по словам губернатора Александра Осипова, не обеспечены жильем 700 семей. «По понятным причинам в резервном фонде в конце прошлого года средств не было, поэтому они пока ещё не выделены», — утверждал он на видеоконференции с Путиным и просил президента дать поручение, «чтобы быстрее выделили эти средства».

На этом фоне Осипов назначил выплаты из регионального бюджета за подбитые иностранные танки.

