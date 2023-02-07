Сотни семей, пострадавшие от наводнения в Забайкалье в 2021 году, до сих пор не получили жилье
Власти РФ до сих пор не предоставили компенсации за жилье сотням семей, пострадавшим от наводнения в регионе в 2021-2022 годах. Они доказывают право на выплаты в судах.
2367 семей пострадали от наводнений в Забайкалье в 2021—2022 годах — им нужны новые дома или капремонт прежнего жилья. Но многие из них до сих пор не получили выплат, следует из сообщения краевого правительства 7 февраля.
«На сегодня в стадии решения находится вопрос по обеспечению жильем и капитальным ремонтом 546 семей, пострадавших в наводнении 2021 года. При этом, документы по 336 семьям по поручению
Пока только 91 семья из пострадавших в 2022 году доказала право на выплаты через суд. Но и они до сих пор не получили компенсации на общую сумму 144 млн рублей.
Всего, по словам губернатора Александра Осипова, не обеспечены жильем 700 семей. «По понятным причинам в резервном фонде в конце прошлого года средств не было, поэтому они пока ещё не выделены», — утверждал он на видеоконференции с Путиным и просил президента дать поручение, «чтобы быстрее выделили эти средства».
На этом фоне Осипов назначил выплаты из регионального бюджета за подбитые иностранные танки.