Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 на треть
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Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю в сравнении с предыдущей на 33%. Преобладающим штаммом остается «омикрон». Количество зараженных гриппом и ОРВИ увеличилось на 11%.
По данным Роспотребнадзора, количество заболевших ОРВИ и гриппом за последнюю неделю превысило 1 млн человек, увеличившись на 11%.
Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, более 65% находок приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы.
«Продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 33% по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении ведомства.
Последние две недели преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон».
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