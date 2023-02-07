Белые медведи новосибирского зоопарка стали родителями двойни

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Медвежата родились у белых медведей Кая и Герды в новосибирском зоопарке. Пока они находятся в своем логове вместе с матерью, но уже через месяц малыши начнут выходить на первые прогулки.

Новосибирский зоопарк сообщил о пополнении — белые медведи обзавелись двойней. Детеныши появились на свет 16 декабря 2022 года. Сейчас им более полутора месяцев, но пока они еще слишком малы для знакомства с миром. Вместе с матерью они находятся в своем логове. Биологи еще не проводили осмотр детенышей и не определяли их пол.



«Период новорожденности — самое ответственное время. Медведица кормит малышей, греет их и поэтому не отходит они них, — рассказывает директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. — При рождении медвежонок размером с ладонь, весит около 500 граммов. Он абсолютно беспомощный и полностью зависит от матери. Наша Герда — замечательная мама. Мы наблюдаем за семейством с помощью видеокамер и видим, как она заботится о своей двойне. Например, в морозные дни она обнимала медвежат и согревала их дыханием. Сейчас, когда они подросли, она стала позволять себе чуть больше двигаться. Но все равно за порог берлоги почти не выходит. Постоит, морозным воздухом подышит, поест немного и назад — к детенышам».

Белые медведи Кай и Герда стали родителями в четвертый раз. Их первенцем была Шилка, потом родился Ростик, затем были Норди и Шайна.