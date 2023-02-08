Матрос и сержант предстанут перед новосибирским судом за убийство
08 Фев 2023, 07:15
Военнослужащих обвинили в убийстве мужчины. Они могли задушить его.
Второй Восточный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении матроса Олега Зырянова и старшего сержанта запаса Василия Богачева. Их обвиняют по пункту «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство группой лиц по предварительному сговору), говорится в карточке дела.
«По версии следствия, Зырянов и Богачев на почве возникших личных неприязненных отношений, действуя совместно, в ходе борьбы задушили потерпевшего», — сообщили в пресс-службе окружного суда 8 февраля.
Первое заседание назначено на 14 февраля.
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