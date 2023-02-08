Матрос и сержант предстанут перед новосибирским судом за убийство

08 Фев 2023, 07:15

Военнослужащих обвинили в убийстве мужчины. Они могли задушить его.

Второй Восточный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении матроса Олега Зырянова и старшего сержанта запаса Василия Богачева. Их обвиняют по пункту «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство группой лиц по предварительному сговору), говорится в карточке дела.

«По версии следствия, Зырянов и Богачев на почве возникших личных неприязненных отношений, действуя совместно, в ходе борьбы задушили потерпевшего», — сообщили в пресс-службе окружного суда 8 февраля.

Первое заседание назначено на 14 февраля.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Источники рассказали, как губернатор предлагал мэру Новосибирска поддержать его на выборах Источники рассказали, как губернатор предлагал мэру Новосибирска поддержать его на выборах
Последние материалы
08 Фев, 11:00
СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ
08 Фев, 09:28
Военнослужащих отправляют на завод собирать танки в Забайкалье
08 Фев, 08:10
Тайга.инфо осталась в ТОП-20 по цитируемости среди федеральных СМИ по итогам года
08 Фев, 07:28
Новосибирским болельщикам пытаются запретить славить Сибирь
08 Фев, 07:15
Матрос и сержант предстанут перед новосибирским судом за убийство
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования