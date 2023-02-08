Новосибирским болельщикам пытаются запретить славить Сибирь

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пытается запретить жителям Новосибирска скандировать «Славься, Сибирь» во время гимна России на матчах. Команда идет в лидерах в регулярном первенстве.

КХЛ рекомендовала новосибирскому хоккейному клубу «Сибирь» «пресекать скандирование „Славься, Сибирь“ на гимне России», утверждает «Спорт-Экспресс» без ссылки на источник. В Новосибирске у болельщиков есть давняя традиция выкрикивать «славься, Сибирь» на словах «славься, страна» во время исполнения гимна.

Издание пишет, что рекомендация якобы появилась «на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России». В чем заключается «осквернение гимна» и как можно повлиять на 6-тысячный стадион, который практически заполнен на каждом матче, не уточняется.

Источник Тайги.инфо, знакомый с ситуацией, подтвердил рекомендацию. Но просьба носила устный характер, отметил он.

В сезоне 2022−2023 годов «Сибирь» стала одним из лидеров КХЛ в регулярном первенстве. Сейчас команда идет на втором месте в восточной конференции.