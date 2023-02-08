Военнослужащих отправляют на завод собирать танки в Забайкалье

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Военнослужащих из зоны «спецоперации» в Украине отправляют на танковый завод в Забайкальском крае. Депутат Госдумы говорит, что так было в Великую Отечественную войну.

Военнослужащих из зоны «спецоперации» начали отправлять в Забайкальский край на танковый завод для сборки и обкатки техники, сообщил «Чите.ру» депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

«Не только у нас, везде сейчас принята эта система, когда экипаж приходит и принимает танк на заводе, — рассказал он. — Обкатывается сразу и после этого идет уже на фронт. Нормальная система, которую мы продавливали, а ничего нового не придумали, так было в Великую Отечественную войну».

Экипаж может собирать танк вместе со специалистами, отметил Гурулёв: «Это самое главное. Экипаж определяет слабые места, понимает, на что надо уделить больше внимания. А когда после производства танк еще и обкатывается, они получают уже навыки управления этой машиной, в том числе и в бою».

В Забайкалье, в частности, работает 103-й бронетанковый ремонтный завод в Атамановке.