Военнослужащих отправляют на завод собирать танки в Забайкалье

© t.me/mod_russia
Военнослужащих отправляют на завод собирать танки в Забайкалье
08 Фев 2023, 09:28

Военнослужащих из зоны «спецоперации» в Украине отправляют на танковый завод в Забайкальском крае. Депутат Госдумы говорит, что так было в Великую Отечественную войну.

Военнослужащих из зоны «спецоперации» начали отправлять в Забайкальский край на танковый завод для сборки и обкатки техники, сообщил «Чите.ру» депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

«Не только у нас, везде сейчас принята эта система, когда экипаж приходит и принимает танк на заводе, — рассказал он. — Обкатывается сразу и после этого идет уже на фронт. Нормальная система, которую мы продавливали, а ничего нового не придумали, так было в Великую Отечественную войну».

Экипаж может собирать танк вместе со специалистами, отметил Гурулёв: «Это самое главное. Экипаж определяет слабые места, понимает, на что надо уделить больше внимания. А когда после производства танк еще и обкатывается, они получают уже навыки управления этой машиной, в том числе и в бою».

В Забайкалье, в частности, работает 103-й бронетанковый ремонтный завод в Атамановке.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Источники рассказали, как губернатор предлагал мэру Новосибирска поддержать его на выборах Источники рассказали, как губернатор предлагал мэру Новосибирска поддержать его на выборах
Последние материалы
08 Фев, 11:00
СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ
08 Фев, 09:28
Военнослужащих отправляют на завод собирать танки в Забайкалье
08 Фев, 08:10
Тайга.инфо осталась в ТОП-20 по цитируемости среди федеральных СМИ по итогам года
08 Фев, 07:28
Новосибирским болельщикам пытаются запретить славить Сибирь
08 Фев, 07:15
Матрос и сержант предстанут перед новосибирским судом за убийство
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования