Уголовное дело о жестоком обращении с собаками завели в Новосибирске

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Уголовное дело о жестоком обращении с собаками завели в Новосибирске
08 Фев 2023, 12:27

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с собаками. Жители рассказали о людях, которые могут разводить животных, представляющих опасность для окружающих.

«Прокуратура провела проверку по публикации в СМИ и по принятым обращениям граждан о стае собак в Октябрьском районе. Собаки содержались в условиях, причиняющих им страдания, в том числе часть животных находилась в уличном неотапливаемом парнике», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Возбуждено дело по пункту «д» ч. 2 ст. 245 УК (жестокое обращение в отношении нескольких животных).

Поводом для разбирательства стали посты новосибирцев в соцсетях, рассказавших о животных, которых разводят в своей квартире и на участке жители одного из домов по улице Днепровская. Паблик «АСТ-54» писал в начале февраля, что стая собак там окружила и напугала школьницу.

«Госпожа, которая содержит более 50 собак на компромиссы с муниципальными властями не идёт, животные голодные, заражены паразитами, — говорилось в сообщении. — Самое интересное, что данные люди не подбирают брошенных больных собак, они разводят их на участке и в квартире, они не выгуливаются, моча и фекалии протекают со 2 этажа в квартиру на 1 этаже. На 1 этаже обрушен потолочный слой, моча протекает в квартиру, где проживает семья с маленьким ребёнком. На участке находятся более 30 собак, которые постоянно приносят помет. Поголовье щенков и взрослых собак растет».

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.


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