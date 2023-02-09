Что скрывает новый терминал «Толмачёво»: долги перед подрядчиком, пропавшее оборудование и «фальсификация» документов

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В Новосибирске при участии президента открывается новый пассажирский терминал аэропорта «Толмачёво». Он построен структурой турецкой компании Ant Yapı. Общая стоимость объекта оценивается в 18 млрд рублей. Однако за одной из ключевых строек региона тянется шлейф судебных дел. Местный субподрядчик больше года пытается получить деньги за работу и забрать дорогостоящую технику и материалы с площадки. Строители подозревают холдинг в фальсификации документации и подали заявление в СК.

Терминал

9 февраля в Новосибирске открывают новый терминал аэропорта «Толмачёво». Работа над проектом велась в общей сложности около пяти лет (в 2017-2023 годах). Здание сдается позже намеченного срока и подорожало. Контракт с генподрядчиком изначально был заключен на 13,7 млрд рублей, позже сообщалось о росте стоимости почти до 15 млрд. Общий объем финансирования на сайте авиаузла оценивается в 18,1 млрд рублей.

О новом терминале на сайте аэропорта: «Фасады терминала представляют собой единую непрерывную стеклянную „ленту“ длиной более 300 метров. Витражное остекление выполнено в формате джамбо. Главной доминантой пространства зала служат 30-метровые колонны. Основная идея фасадного решения — максимальное взаимопроникновение интерьера в экстерьер, — в темное время суток поддержано за счет отсутствия внешней подсветки, что позволяет полностью просматривать внутреннее пространство».

Запускать объект будут на самом высоком уровне — предполагается участие президента Владимира Путина — очевидно, по телемосту. Но за красивым, прозрачным фасадом скрываются тяжбы за оплату работ с подрядчиком, пропавшее оборудование и сомнительные документы.

Кто строил

Новосибирские власти и руководство аэропорта подписали договор на строительство нового терминала «Толмачёво» в августе 2020 года с ООО «Ант Япы». Эта фирма — часть крупного турецкого холдинга, занимающегося проектированием и строительством объектов как в самой Турции, так в России, США и Великобритании.

Весной 2021-го «Ант Япы» заключило договор подряда на строительно-монтажные работы в «Толмачёво» с новосибирской ООО «РСК». Ориентировочная стоимость работ должна была составить более 111 млн рублей, следует из данных на сайте арбитража. «РСК» и «Ант Япы» судятся из-за этого подряда до сих пор.

В 2021 году «РСК», по данным компании, завезло на стройплощадку технологическое оборудование (строительные леса, опалубку, механизмы), а также фанеру, к работам на объекте было привлечено 60 человек.

Практически сразу пошли задержки с оплатой работ от «Ант Япы», утверждают новосибирские строители. Лишь первый транш по объекту был перечислен вовремя, уточняют в компании. Не получив часть средств, новосибирцы расторгли контракт. А затем пошли в суд.

предоставлено «РСК»

Первая инстанция встала на сторону «РСК»: с «Ант Япы» удалось взыскать более 3,5 млн рублей задолженности. Однако решение не устояло в апелляции. Компании пересчитали долг, сократив его до 742 тыс. рублей.

В деле появилась еще одна сторона — ООО «Назар» из Подмосковья, а также экспертиза и документация, которая, по оценке «РСК», могла быть сфальсифицирована.

Согласно материалам на сайте арбитража, ООО «Назар» якобы выполнило на объекте часть работ, в том числе по устранению дефектов. В основу нового решения суда легло экспертное заключение, основанное на документации по поставкам и работам, которые якобы и провело «Назар».

Необходимость в экспертизе возникла только в апелляции. Письменных доказательств появления ранее замечаний по объему и качеству работ «РСК» в суде первой инстанции представлено не было.

«При ознакомлении с материалами дела при подготовке кассационной жалобы ООО „РСК“ были найдены очевидные признаки фальсификации исполнительной документации, а именно составление общих журналов работ заново, без каких-либо ссылок на выполнение работ ООО „РСК“», — рассказал Тайге.инфо представитель «РСК» Антон Антонов.

Изучив эти материалы, фирма подала заявление в Следственный комитет России.

Где оборудование

В релизе о заключении договора с «Ант Япы» на строительство терминала на сайте новосибирского аэропорта говорилось, что компания обладает крупным парком собственной строительной техники и оборудования, а ее системы менеджмента сертифицированы по международным стандартам.

Работы на объекте «РСК» вело с использованием своей и арендованной техники. Однако, как рассказывают в компании, после расторжения договора вывезти оборудование, а также материалы они полностью не смогли.

Переговоры с девелопером ничего не дали: обещание передать оборудование или возместить его стоимость в случае частичной утраты или повреждения не было выполнено, утверждают в «РСК». Строители опять пошли в суд.



По словам представителя «РСК», только после судебного определения от 1 сентября 2021 года процесс возврата компании оборудования возобновился. «Однако ООО „Ант Япы“ в итоге на сегодняшний день возвращено лишь около 10% от всего объема ввезенного», — уточнил он.



«Сложившаяся ситуация возникла в результате неправомерных действий ООО „Ант Япы“, которому было выгодно не производить вовремя расчеты с подрядчиками и одновременно удержать для продолжения работ сложное и дорогостоящее технологическое оборудование, не приобретая его в собственность и не неся затрат за по его аренде», — считает Антонов.

Общая сумма иска о возврате оборудования и взыскании убытков составляет около 40 млн рублей, в том числе более 30 млн рублей — стоимость пропавшего оборудования. Очередное заседание по делу назначено на 14 марта.

Тайга.инфо