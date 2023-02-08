Красноярский губернатор не собирается подавать в отставку

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Красноярский губернатор Александр Усс («Единая Россия») не собирается подавать в отставку. Ранее федеральные СМИ и анонимные телеграм-каналы предрекали это со ссылкой на источники.

Усс заявил журналистам, что продолжит работать в кресле губернатора, пока у него будет поддержка жителей.

«Когда-то я избирался на должность председателя законодательного собрания. Ряд доброжелателей предрекли мне, что я закончу эту карьеру ровно через 3 месяца. Но так получилось, что я проработал 20 лет, — цитируют Усса муниципальные „Горновости“. — На финише в очередной раз был избран единогласно. Когда президент назначил меня исполнять обязанности губернатора Красноярского края, другие доброжелатели сказали, что я доработаю до Нового года. Прошло пять с половиной лет — это больше стандартного губернаторского срока, но вопрос совсем в другом. Понимаете, должность губернатора — это не привилегия и не награда. Это работа в самом прямом смысле слова. Это тяжелая миссия, которую я выполнял и буду выполнять столько, сколько определят президент и мои земляки — красноярцы».

Кроме того, в своем 8 февраля Усс в своем телеграм-канале поручил «до 1 июля» подготовить план действий по решению проблем Железногорска.

Ранее три источника, «близких к администрации президента», рассказали «Ведомостям», что Усс может уйти в отставку весной и не пойти на очередные выборы губернатора в 2023 году.

Кроме того, федеральный канал Brief со ссылкой на неназванные источники сообщил, что министр природных ресурсов РФ Александр Козлов станет губернатором Красноярского края. «Решение об отставке Усса принято», — говорилось в публикации без ссылки на источники.

При этом в 2022 году Усс заявлял, что пойдет на второй срок. В его администрации также отрицали возможную отставку.

Александр Усс долгое время был бессменным спикером заксобрания края, лидером блока «Наши». В 2002 году он боролся за пост губернатора, но проиграл Александру Хлопонину, возглавлявшему Таймырский автономный округ. В 2017-м Кремль назначил Усса врио губернатора вместо новосибирца Виктора Толоконсого, в 2018-м Усс избран главой региона от «Единой России».