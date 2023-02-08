Прокуратура требует с семьи бывшего вице-премьера Республики Алтай неподтвержденные расходы на 20 млн

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Более 20 млн рублей пытается через суд взыскать прокуратура у бывшего вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера и его супруги. Средства в таком объеме были потрачены семьей экс-чиновника, но не подтверждены доходами.

Прокуратура Республики Алтай 8 февраля рассказала о судебном иске о взыскании с Роберта Пальталлера и его супруги неподтвержденных расходов.



«Совокупный размер денежных средств за 2006−2019 годах, имевшихся в распоряжении Пальталлера, занимавшего в 2006—2019 годах должности заместителя, первого заместителя председателя правительства Республики Алтай, и его супруги, и потраченных ими на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, а также сохраненных наличными, не соответствует размерам их доходов за указанный период», — заявили в прокуратуре.

Разница между полученными доходами и произведенными расходами, законность источников которых не подтверждена, установлена в размере 20,9 млн рублей.

В конце января ведомство заявило, что оставлен в силе приговор в отношении Пальталлера за свершение коррупционных преступлений.

Как установлено в суде, чиновник оплатил фактически невыполненные и выполненные ненадлежащим образом работы на системе оснежения комплекса «Манжерок» на сумму свыше 136 млн рублей. Также его осудили за взятки и покушение на получение взятки за незаконные действия по госконтрактам в Майме.

Приговором суда ему ранее было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 80 млн рублей.