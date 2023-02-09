Уголовное дело возбуждено после обрушения части дома в Новосибирске

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Уголовное дело возбуждено после обрушения части многоквартирного дома в Новосибирске из-за взрыва газа. Пока известно о двоих погибших и семи пострадавших.

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейная в Новосибирске по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек), сообщили в СК РФ по региону.

«Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома. Количество пострадавших уточняется», — отметили в СК.

По данным властей, погибли два человека, пострадали семеро.

По словам мэра Анатолия Локтя, который находится на месте, дом обесточен, газ отключен. Ведутся спасательные работы в третьем подъезде: «Жители соседних подъездов эвакуированы, пункт временного пребывания развернут в гимназии №85».