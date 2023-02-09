Томичка не дождалась обещанной губернатором помощи с жильем и умерла. СК завел дело

© vk.com/miroshnikov76. Владимир Мазур во время предвыборной кампании

Следственный комитет возбудил уголовное дело о непредоставлении жилья инвалиду и его матери в Томской области. Женщине во время избирательной кампании обещал помочь единоросс Владимир Мазур, ставший губернатором, но она так и не дождалась.

Жтельница Бакчарского района Светлана Золотарева умерла в томской областной больнице после кровоизлияния в мозг на фоне высокого давления. Сначала она впала в кому, а через несколько дней скончалась, сообщил депутат Бакчарского сельского поселения Дмитрий Мирошников во «ВКонтакте».

Золотарева — мама инвалида второй группы. Она долгое время судилась с местными властями из-за того, что они отказывались переселять семью из аварийного жилья в положенное по закону благоустроенное.

В 2022 году во время кампании по выборам губернатора Томской области в село Бакчар приехал назначенный Кремлём врио главы региона Владимир Мазур, который баллотировался от «Единой России». Он раздавал жителям обещания, в том числе Светлане Золотаревой.

В сентябре 2022 года Мазур выиграл выборы с невероятным для протестной Томской области результатом в 85% (на выборах губернатора в 2017-м представитель «ЕР» получил около 60%, на выборах в Госдуму-2021 «ЕР» набрала в регионе менее 33%).

«В частности, вы пообещали Светлане Золотаревой, что поможете решить ее жилищный вопрос и возьмете под свой личный контроль вопрос переселения из аварийного жилья вместе с ее сыном-инвалидом в новое жилье на территории села Бакчар, — напомнил губернатору депутат Мирошников. — После чего Светлана выиграла судебный процесс с признанием здания аварийным, но исполнения решения суда так и не последовало. Кроме того, ей пришлось в суде доказывать права на проживания в благоприятных условиях, и она выиграла второй процесс, который был инициирован администрацией о принудительном вселении в другое аварийное жилье».

Муниципальный депутат считает, что именно эти потрясения негативно сказались на здоровье Золотаревой. Он попросил губернатора «уж взять, наконец, решение данного вопроса [с жильем] под личный контроль и выполнить обещания».

Историей заинтересовался СК РФ.

«В социальных сетях сообщается, что инвалида и его мать в Томской области переселили из одного аварийного дома в другой — судебные разборки, которые не дали результатов, довели женщину до инфаркта. Через некоторое время она умерла, — говорится в заявлении ведомства. — По данным, распространяемым в соцсетях, в доме, где сейчас проживает мужчина-инвалид, нет никаких условий для нормального жизнеобеспечения человека с ограниченными возможностями. Также сообщается, что теперь мужчине вновь придется столкнуться с бюрократизмом в связи с тем, что результаты всех предыдущих судов будут аннулированы».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). При этом, как утверждают в СК, уже «проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования».

