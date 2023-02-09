Пострадавший при взрыве газа дом в Новосибирске восстанавливать не будут
Потерявшим при взрыве газа жилье новосибирцам власти намерены предоставить квартиры по программе переселения граждан из аварийного фонда.
«Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса — это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято — жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — сообщил губернатор Андрей Травников в телеграме.
Средства для решения задачи выделят городу из резервного фонда областного правительства.
Взрыв газа в жилом доме на улице Линейная в Новосибирске произошел утром 9 февраля. В результате начался пожар и обрушилось часть здания. Аварийно-спасательные работы ведутся весь день. При происшествии, по последним данным, трое погибли, девять пострадали.