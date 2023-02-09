Пострадавший при взрыве газа дом в Новосибирске восстанавливать не будут

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Пострадавший при взрыве газа дом в Новосибирске восстанавливать не будут
09 Фев 2023, 11:20

Потерявшим при взрыве газа жилье новосибирцам власти намерены предоставить квартиры по программе переселения граждан из аварийного фонда.

«Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса — это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято — жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — сообщил губернатор Андрей Травников в телеграме.

Средства для решения задачи выделят городу из резервного фонда областного правительства.

Взрыв газа в жилом доме на улице Линейная в Новосибирске произошел утром 9 февраля. В результате начался пожар и обрушилось часть здания. Аварийно-спасательные работы ведутся весь день. При происшествии, по последним данным, трое погибли, девять пострадали. 


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