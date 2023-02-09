Многодетный отец и мобилизованный из Новосибирской области погибли в «спецоперации»
© aero-sity.ru
Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Стало известно о смерти еще одного многодетного отца.
Житель села Веселовское Краснозерского района Михаил Лобанов погиб в «спецоперации». Об этом сообщила глава района Оксана Семёнова во «ВКонтакте»
Лобанов работал «Региональных электрических сетях». После начала мобилизации он пошел в армию добровольцем, утверждает Семёнова. Мужчина погиб 7 февраля, у него остались жена и три дочери.
Кроме того, в Оби прошли похороны 42-летнего мобилизованного Александра Портнова, сообщило госиздание «Аэро-Сити» (входит в областной медихолдинг «Советская Сибирь»). Известно, что он погиб 25 января. У него остались жена и семилетняя дочь.
Это уже 15-я подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.
Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 128−129.
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