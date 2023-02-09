Многодетный отец и мобилизованный из Новосибирской области погибли в «спецоперации»

© aero-sity.ru
Многодетный отец и мобилизованный из Новосибирской области погибли в «спецоперации»
09 Фев 2023, 13:01

Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Стало известно о смерти еще одного многодетного отца.

Житель села Веселовское Краснозерского района Михаил Лобанов погиб в «спецоперации». Об этом сообщила глава района Оксана Семёнова во «ВКонтакте»

Лобанов работал «Региональных электрических сетях». После начала мобилизации он пошел в армию добровольцем, утверждает Семёнова. Мужчина погиб 7 февраля, у него остались жена и три дочери.

Кроме того, в Оби прошли похороны 42-летнего мобилизованного Александра Портнова, сообщило госиздание «Аэро-Сити» (входит в областной медихолдинг «Советская Сибирь»). Известно, что он погиб 25 января. У него остались жена и семилетняя дочь.

Это уже 15-я подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 128−129.

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Источники рассказали, как губернатор предлагал мэру Новосибирска поддержать его на выборах Источники рассказали, как губернатор предлагал мэру Новосибирска поддержать его на выборах
Последние материалы
09 Фев, 13:01
Многодетный отец и мобилизованный из Новосибирской области погибли в «спецоперации»
09 Фев, 11:20
Пострадавший при взрыве газа дом в Новосибирске восстанавливать не будут
09 Фев, 11:02
Главное о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке. Фоторепортаж
09 Фев, 10:35
Что скрывает новый терминал «Толмачёво»: долги перед подрядчиком, пропавшее оборудование и «фальсификация» документов
09 Фев, 09:50
Число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до трех
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования