Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 342

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

10:32 Воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве областей Украины, передает РИА Новости.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о ракетных ударах по критической инфраструктуре города: «Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением».



Главное на утро 10 февраля

• TikTok раскрыл и заблокировал сеть из 1682 аккаунтов, распространявших российскую пропаганду о «спецоперации» в Украине среди европейцев, говорится в отчете компании.

«По нашим оценкам, сеть работала из России и ориентировалась на европейские страны, в первую очередь на Германию, Италию и Великобританию. Люди, стоящие за этими учетными записями, <…> используя синтез речи, усиливая пророссийскую точку зрения», — отметили в компании.

Суммарно у сети было больше 130 тысяч подписчиков.

Кроме того, TikTok отчитался о закрытии базировавшейся в Грузии сети, которая распространяла российскую пропаганду на русскоязычных пользователей. Целевой аудиторией сети были жители Казахстана, Беларуси и Украины.

• В России перестали оформлять льготные автокредиты на машины с бензиновыми двигателями, узнал Autonews. По одной из версий дилеров, государственную программу полностью переориентируют только на электрокары, которые в РФ выпускают лишь липецкий Evolute и столичный «Москвич».

В пресс-службе завода «Москвич» заявили, что вопрос о том, как теперь будут действовать госпрограммы, находится в проработке.

• Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева освободили в зале суда. Сергиево-Посадский городской суд приговорил его к 1 году и 4 месяцу колонии-поселения, сообщил Павел Чиков.

Украинцев уже отбыл свой срок в СИЗО. Активиста обвиняли в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК). Ему вменяли публикации, в которых он призывал курьеров и работников такси протестовать против нарушения их трудовых прав. Как отмечали правозащитники, это было первое дело по «дадинской» статье, в котором обвиняемому вменяли только посты в соцсетях.

• Полиция Казахстана по запросу РФ задержала 19-летнего анархиста Дениса Козака. Россия ранее объявила Козака в международный розыск по статье об «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК) из-за комментария во «ВКонтакте» о самоподрыве мужчины в здании ФСБ в 2018 году, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Козака арестовали на трое суток под предлогом нарушение срока безвизового пребывания. В тоже время в «Казахстанском международном бюро по правам человека» считают Козак, скорее всего, не будет депортирован в Россию, так как статьи, по которой он преследуется на родине, не существует в Казахстане.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.