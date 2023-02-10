Число погибших при взрыве в новосибирской пятиэтажке выросло до 13

Число погибших при взрыве в новосибирской пятиэтажке выросло до 13
10 Фев 2023, 06:19

Официальное число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до 13. СМИ сообщают о еще одной возможной жертве.

13 человек погибли при обрушении дома на улице Линейная в Новосибирске после взрыва газа, заявили в МЧС. В ведомстве уточнили, что закончили разбор завалов.

В то же время Mash Siberia пишет о 14 погибших.

Взрыв в пятиэтажке на улице Линейная произошел 9 февраля около 07:40, по предварительным данным, в квартире одного из средних подъездов на третьем этаже. Начался пожар частично обрушились два подъезда.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек). Задержаны 45-летняя женщина и 25-летний молодой человек из Омской области, которые за несколько дней до трагедии могли чинить газовые плиты в доме.

«По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО „Межрегионгаз Сервис“, выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. Утром 9 февраля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого произошло частичное обрушение двух подъездов 5-этажного жилого дома», — утверждают в СК.

В Омской области зарегистрировано два ООО «Межрегионгаз Сервис». Одно из них принадлежит Павлу Мочуле, второе — Александру Калугину.


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