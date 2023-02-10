Мобилизованный и контрактник из Новосибирской области погибли в «спецоперации»
10 Фев 2023, 06:57
Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Стало известно о смерти еще одного мобилизованного.
24-летний мобилизованный из Убинского района Иван Трубицин погиб около Кременной, сообщили в районной администрации.
Трубицин был мобилизован 24 октября. Служил стрелком, умер 2 февраля 2023 года.
Это уже 16-я подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.
Кроме того, в Бердске запланированы похороны 36-летнего командира штурмовой группы Алексея Девина. Он окончил среднюю школу №9 и поступил в Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. В августе 2022 года заключил контракт с Минобороны, погиб 13 января 2023 года.
Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 130−131.
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