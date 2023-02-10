Жители забайкальского поселка оказались против торжественных похорон члена ЧВК «Вагнер» из-за убийства

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Жители села в Забайкальском крае потребовали отказаться от торжественных похорон завербованного в ЧВК «Вагнер», который погиб в Украине. Он только недавно сел в колонию за жестокое убийство местного пастуха.

Жители поселка Жирекен Чернышевского района Забайкальского края разошлись во мнениях о том, нужно ли устраивать похороны с почестями для погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Никиты Касаткина. Об истории первым рассказала «Чита.ру».

«У нас действительно неоднозначная ситуация в поселке. Молодой человек был осужден за убийство. Это было всего два-три года назад, у людей это в памяти. Половина поселка говорит: „Мы что, теперь из убийц будем героев делать?“ — рассказала глава поселения Алена Когодеева. — Половина говорит, что он на СВО кровью искупил грехи. Поселок разделился на два лагеря, они там между собой баталии устраивают. Мы понимаем, что человека просто надо проводить».

Полный тезка Касаткина в декабре 2020 году был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство. В решении суда сказано, что молодой человек выпивал в баре вместе со знакомым. Под утро они пошли в чужую квартиру, ключи от которой им якобы ранее дал родственник хозяина и которой они раньше уже пользовались. Но там их встретил сам хозяин и начал предъявлять претензии из-за беспорядка и того, что они вломились в чужое жилье.

Мужчины повздорили, и пьяный Касаткин дважды ударил хозяина квартиры по голове, а потом — не менее девяти раз ножом по шее и туловищу. Затем он добил мужчину «неустановленным следствием металлическим предметом», нанеся не менее шести ударов по голове, решил суд.

Каким образом осужденный к длительному сроку оказался в «спецоперации» в составе ЧВК, не уточняется.

Как рассказала Сибирь.Реалиям* местная жительница, убитым был пастух.

«Это убийство весь поселок до сих пор помнит! Нас тут всего три тысячи живет, все друг друга знают. Такого хорошего парня, пастуха, зарезал, — цитирует женщину издание. — При том сам-то, нехорошо про мертвых так говорить, но „оторви и брось“ — наркоман, на учете (это подтверждается приговором суда — прим. Тайги.инфо), безработный постоянно, хотя есть две маленькие сестренки, которым помогать надо, мать у них умерла. Мы не против помочь девочкам, их жалко, но к чему эта помпа — герой России, торжественное прощание в ДК?! Зачем эти дорогие проводы, если сами военные, или кто они там, не заплатят за них, если уж он такой молодец?! Почему обращаются к обычным людям, которые ничего хорошего про него вспомнить не могут, а после еще возмущаются нашему негодованию?»

Родственники погибшего завербованного действительно заявили в СМИ, что им отказали в организации прощания в местном Доме культуры. Местные жители также рассказали, что чиновников начали «обвинять в непатриотизме», а краевые власти угрожали приехать «разобраться».

Но, по словам главы Жирекена Алены Когодеевой, в поселке нет типового здания ДК, а культурный центр находится в арендованном помещении бывшего магазина.



«Мы сначала уточняли у них [родственников], нужна ли помощь администрации. Ответили, что они будут делать всё сами, — уточнила Когодеева журналистам. — Потом выясняется, что квартира, в которой Никита проживал, сейчас сдана в аренду. Родственники к себе домой его заносить не хотят. А здание ДК мы сами арендуем. Во-первых, там обстановка не соответствующая. Не очень хорошее состояние, всюду цветочки, поделки. Атмосфера не траурная. Во-вторых, помещение арендовано под другое назначение».

По словам сестры погибшего Анастасии Касаткиной, родственницы давно с ним не общались, но он помогал ей с сестрой, «чем мог». О смерти брата она узнала из соцсетей, когда пройдет прощание затруднилась уточнить, потому что тело еще не привезли.