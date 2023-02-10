Семь пострадавших при взрыве газа в Новосибирске остаются в больницах

© t.me/mchs54

Семь пострадавших при обрушении части пятиэтажки в Новосибирске остаются в больницах. По официальным данным, погибли 13 человек.

«В четырех стационарах Новосибирска продолжают лечение семь пациентов из числа тех, кто поступил вчера после взрыва газа в пятиэтажке на Линейной. Пациентов приняли Городская больница № 1, больница № 34, Областная клиническая больница и НИИТО, куда вчера перевели одну из пострадавших», — сообщили в минздраве Новосибирской области.



Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильное тяжелое, рассказала замминистра Лада Шалыгина.

Погибли, по официальным данным, 13 человек.

Взрыв в пятиэтажке на улице Линейная произошел 9 февраля около 07:40, по предварительным данным, в квартире одного из средних подъездов на третьем этаже. Начался пожар частично обрушились два подъезда.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек). Задержаны 45-летняя женщина и 25-летний молодой человек из Омской области, которые за несколько дней до трагедии могли чинить газовые плиты в доме.

«По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО „Межрегионгаз Сервис“, выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. Утром 9 февраля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого произошло частичное обрушение двух подъездов 5-этажного жилого дома», — утверждают в СК.

В Омской области зарегистрировано два ООО «Межрегионгаз Сервис». Одно из них принадлежит Павлу Мочуле, второе — Александру Калугину.