Суд арестовал фигурантов дела о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке

© Тайга.инфо/Кирилл Канин

Суд арестовал женщину по делу о взрыве в новосибирской пятиэтажке. По версии следствия, она вместе с напарником ремонтировали газовые плиты за несколько дней до трагедии.

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО Ирину Урбах до 9 апреля, сообщила пресс-служба суда.

40-летнюю Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна подозревают по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, они за несколько дней до взрыва могли чинить газовые плиты в доме.

«По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО „Межрегионгаз Сервис“, выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. Утром 9 февраля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого произошло частичное обрушение двух подъездов 5-этажного жилого дома», — утверждают в СК.

В Омской области зарегистрировано два ООО «Межрегионгаз Сервис». Одно из них принадлежит Павлу Мочуле, второе — Александру Калугину.

Меру пресечения Евгению Кавуну также планируется избрать 10 февраля.

UPD (17:11) Евгения Кавуна также арестовали до 9 апреля, сообщила пресс-служба суда.

Взрыв в пятиэтажке на улице Линейная произошел 9 февраля около 07:40, по предварительным данным, в квартире одного из средних подъездов на третьем этаже. Начался пожар частично обрушились два подъезда. По последним данным, погибли 13 человек.

