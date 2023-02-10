Власти отобрали статус регионального оператора мусора у структуры группы «ВИС»

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Правительство Новосибирской области официально лишило ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с отходами. Собирать деньги с населения будет муниципальная компания. В группе «ВИС», которая контролирует «Экологию-Новосибирск», заявили о попытке властей монополизировать рынок.

МинЖКХ региона подписало приказ о лишении ООО «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с отходами с 11 февраля, сообщили в областном правительстве.

«Новым региональным оператором с 11 февраля назначено МУП Новосибирска „Спецавтохозяйство“. С муниципальным предприятием заключено временное, на срок не более 1 года, соглашение, которое прекращает свое действие при выборе регионального оператора на конкурсе», — уточнил министр ЖКХ Денис Архипов.

Власти готовят документацию на проведение конкурса по отбору регоператора.

Таким образом, «Экология-Новосибирск», находящаяся в процедуре банкротства, потеряла право собирать деньги с населения.

«Происходящие вокруг „Экологии-Новосибирск“ события похожи на преднамеренные действия по замене выбранной в результате конкурсных процедур и наделенной статусом регоператора компании на муниципальную компанию-перевозчика и эксплуатанта крупнейших в регионе мусорных полигонов, — утверждают в группе „ВИС“. — Таким образом, в Новосибирске пытаются создать монополию для полного контроля рынка обращения с ТКО одной компанией. Опыт работы МУП „Спецавтохозяйство“ в период после 10 января 2023 года, когда компании были переданы в обслуживание большинство районов Новосибирска, показывает, что перевозчик не готов к резко возросшему объему работы. <…> Сегодня в двух компаниях группы „ВИС“, задействованных в системе обращения с ТКО, работает 700 новосибирцев. Для них это стабильная работа и заработная плата».

ООО «Экология-Новосибирск» принадлежит группе «ВИС», которая контролирует компанию, а также Татьяне Бобыревой, Екатерине Невзоровой, Игорю Фраинту и Юрию Туктарову.

ООО «Экология-Новосибирск» стало единственным региональным оператором обращения с отходами по соглашению с министерством ЖКХ области в 2018 году. В январе 2023 года прокуратура заявила, что компания заключала контракты с подрядчиками на вывоз мусора, зная, что не будет их исполнять. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Облправительство долгое время не расторгало соглашение с компанией, несмотря на мусорный коллапс в апреле 2022 года, начавшийся из-за забастовки перевозчиков, и просьб депутатов горсовета и заксобрания.

