Гигантская пробка под Новосибирском образовалась из-за аварии с грузовиками и маршруткой

© Госавтоинспекция области
Гигантская пробка под Новосибирском образовалась из-за аварии с грузовиками и маршруткой
10 Фев 2023, 12:24

Серьезное ДТП произошло на федеральной трассе под Новосибирском. Из-за столкновения грузовиков и маршрутки образовалась огромная пробка.

Грузовик DAF с полуприцепом двигался со стороны Барнаула в Новосибирске и столкнулся с маршруткой №551 «Линёво-Бердск». В салоне было 8 человек.

«После столкновения газель совершает столкновение со встречным автомобилем MAN. После столкновения у DAF происходит опрокидывание прицепа и контейнер задевает встречный автомобиль MAN», — сообщили в госавтоинспекции области.

Пострадали водитель автомобиля «ГАЗ» и два пассажира, в том числе мальчик 12 лет.

Читатели сообщили Тайге.инфо, что на трассе образовалась огромная пробка. Организовано реверсивное движение.

Протяженность затора в обе стороны оценивается в 10 км (по данным «Яндекс.Пробок»).


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