Красноярец избил соседку и ее собаку

11 Фев 2023, 11:27

В Красноярске полиция устанавливает обстоятельства нападения на девушку с собакой. По предварительным данным, конфликт возник потому, что собака задела хвостом дверь его квартиры. Повреждения зафиксированы у девушки и животного.

Конфликт между соседями из-за собаки привел к избиению в Красноярске. Пострадавшая обратилась в полицию. 

«Женщина спускалась по лестнице с собакой, и ее животное случайно ударило хвостом по двери соседа. Мужчина вышел на лестничную клетку и выразил недовольство поведением собаки, — рассказали в полиции. — Когда девушка возвращалась с прогулки, конфликт продолжился, в результате чего, мужчина нанес ей несколько ударов и применил газовый баллончик. Кроме того, телесные повреждения были причинены собаке потерпевшей».

В соцсетях есть рассказ о нападении от лица знакомой пострадавшей. По ее словам, собаке шесть месяцев и она после операции. Мужчина якобы «бил и душил» щенка. Также он бил, «пинал, сидел сверху и унижал» девушку, пишет пользовательница по имени Татьяна.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. По итогам медобследования у девушки зафиксированы телесные повреждения, отметили в ведомстве.


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