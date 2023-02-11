Иркутянин бросил гранату в полицейских

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Уголовное дело возбуждено в отношении 62-летнего жителя Байкальска. Его заподозрили в краже денег у пожилой женщины, в приехавших по вызову полицейских он бросил страйкбольную гранату.

По данным СК, вечером 9 февраля в квартиру в Байкальске прибыли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств кражи денег у пожилой женщины.



«В какой-то момент хозяин квартиры достал предметы, внешне похожие на гранаты, и, угрожая бросить их, выбежал на улицу. Спустя некоторое время сотрудники полиции обнаружили мужчину. Подозреваемый бросил гранату в сторону сотрудников полиции, которая оказалась страйкбольной», — сообщили в СК.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).