Прямо в сердце: жительница Новосибирской области ударила возлюбленного ножом
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Жительница Новосибирской области подозревается в нападении с ножом на сожителя. Во время пьяной ссоры она ударила его в область сердца.
10 февраля вечером 35-летний житель Венгеровского района попал в больницу с ножевым ранением. В преступлении заподозрили его сожительницу.
«Как установили полицейские, мужчина и женщина находились в гостях. В ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемая ударила ножом в область сердца своего оппонента», — говорится в сообщении полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.
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