Пенсионер задержан по подозрению в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой в Забайкалье

11 Фев 2023, 15:10

70-летний мужчина подозревается в сексуальном насилии над восьмилетним ребенком в Забайкальском крае. По данным следствия, преступление он совершил в своей машине. Пенсионер ранее уже привлекался за аналогичные деяния.

Уголовное дело возбуждено в отношении пенсионера из забайкальского города Могоча по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Он задержан.

«По данным следствия, в январе 2023 года подозреваемый в своей автомашине совершил иные насильственные действия сексуального характера, не связанные с половым контактом, в отношении восьмилетней девочки, которая в силу возраста не осознавала характер производимых с нею действий», — сообщили в Следственном комитете по Забайкалью.

В ближайшее время следователи предъявят мужчине обвинение и будут ходатайствовать об аресте.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления на сексуальный почве.


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