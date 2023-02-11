Еще несколько новосибирцев погибли на «спецоперации»

© vk.com/cherepanovskiynso. Евгений Котельников и Петр Деревягин

В Новосибирской области простились еще с несколькими участниками «спецоперации». Один из мужчин состоял в ЧВК «Вагнер», другой ранее успел принять участие в боевых действиях в Сирии и Чечне, еще один был призван в рамках частичной мобилизации.

С двумя погибшими на «спецоперации» попрощались в Черепановском районе Новосибирской области. Некрологи размещены в соцсетях администрации района.



38-летний капитан Евгений Котельников погиб в конце декабря. Мужчина получил военное образование, участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии. Награжден медалью «За отвагу». У него остались жена и двое детей.

Также в ходе «специальной военной операции» 6 января погиб Петр Деревягин 1994 года рождения. Более подробной информации о нем чиновниками не опубликовано, но сайт VN.ru (ИД «Советская Сибирь» новосибирского правительства) уточняет, что мужчина отправился на «спецоперацию» из мест лишения свободы в составе ЧВК «Вагнер».

На сайте Черепановского суда есть приговор Петру Деревягину (ФИО совпадает полностью). В Новосибирской области он был осужден за угон автомобиля. Также у него был приговор по делу, связанному с наркотическими средствами. По совокупности ему было назначено наказание на срок более 13 лет в колонии строгого режима.

В Купино простились с Андреем Канавцом, погибшим 1 февраля в ходе боевого задания.

В 2001 году он вступил в ряды Российской армии. После службы работал и проживал в городе Купино.

Это уже 17-я подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.

В сентябре 2022 года мужчина был призван в рамках частичной мобилизации, рассказали в Купинской районной администрации.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 133−134.